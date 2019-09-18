Путин назвал Пескова «лишним звеном» и «убрал» его

Путин назвал Пескова «лишним звеном» и «убрал» его

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Во время встречи бизнесменов с руководством Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин упрекнул одного из пришедших предпринимателей в излишней бюрократии.

Тот рассказал о своем проекте, но передал документы не лично в руки главе государства, а его спецпредставителю по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

Президент тут же отреагировал: «Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай».

Предприниматель пожаловался, что в своей работе часто сталкивается с бюрократическими проблемами, рассказывает телеканал «360». На это российский лидер ответил, что бюрократия есть во многих странах, но призвал к «разбюрократизации» для свободной работы предпринимателей.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 62% россиян считают «фантастикой» честный бизнес в стране.

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Места: Россия
События: политика
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