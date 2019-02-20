Россияне считают фантастикой честный бизнес в стране

Свыше половины россиян не верят в возможность организации честного бизнеса в России. При этом большая часть населения к предпринимателям относится положительно.

К такому выводу пришел ВЦИОМ. Опрос социологов показал, что 89% граждан одобряют работу частных предпринимателей. При этом 62% респондентов не верят, что в России можно вести бизнес честно. Противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных.

В числе основных препятствий для открытия бизнеса называют высокие налоги, бюрократию и общие затраты. К проблемам отнесли коррупцию, административные препоны и отсутствие поддержки от властей, пишет РБК.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что настоящая система госрегулирования «не позволяет вести честный бизнес так, чтобы ничего не нарушить». Он признался, что предпринимателям выдвигается слишком много требований.

Опрос ВЦИОМ проводился 16 февраля. В нем участвовали 1600 респондентов.