Москва крайне обеспокоена попытками милитаризации космоса и приближением НАТО к границам России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

По его словам, ведущие страны сейчас продолжают активно совершенствовать вооружение, а «ракетно-ядерный клуб» пополняется новыми членами.

При всем этом, приводит заявление Путина ФБА «Экономика сегодня», военно-политическое руководство США рассматривает космос в качестве театра для военных действий.

Так, ранее лидеры стран Североатлантического альянса объявили космос фронтом для своих военных операций для обеспечения «безопасности» и решения всех проблем, однако пообещали не размещать там оружие.

Читайте нас в мобильном приложении