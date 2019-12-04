Москва крайне обеспокоена космическими планами НАТО
Москва крайне обеспокоена попытками милитаризации космоса и приближением НАТО к границам России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
По его словам, ведущие страны сейчас продолжают активно совершенствовать вооружение, а «ракетно-ядерный клуб» пополняется новыми членами.
При всем этом, приводит заявление Путина ФБА «Экономика сегодня», военно-политическое руководство США рассматривает космос в качестве театра для военных действий.
Так, ранее лидеры стран Североатлантического альянса объявили космос фронтом для своих военных операций для обеспечения «безопасности» и решения всех проблем, однако пообещали не размещать там оружие.
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