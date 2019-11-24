Бизнесмены ждут встречи с Путиным до конца года
Встреча главы России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса может состояться до конца года, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«Я его [президента Путина] спросил, когда он вручал мне госнаграду: "Мы собираемся, —говорю, — к вам в гости, Владимир Владимирович. Состоится у нас встреча эта?" — "Конечно" — сказал он. Так что собираемся»,— приводит слова Шохина «РИА Новости».
Ни точных тем встречи, ни конкретной даты глава РСПП не назвал.
Ранее в США задержали уволенного президентом России Владимиром Путиным со скандалом бизнесмена.
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