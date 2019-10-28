Путин и Меркель созвонились после принятия меморандума по САР

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Российский лидер проинформировал коллегу об итогах переговоров в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин рассказал о российско-турецком меморандуме, который будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии. Оба лидера, по словам Кремля, согласились с тем, что предусмотренные соглашением договоренности направлены на стабилизацию обстановки в САР.

Как сообщает телеканал «360», стороны также обменялись мнениями о продолжении транзита газа в Европу через Украину.

Прошлый разговор Путина и Меркель состоялся 19 октября. Тогда лидеры двух стран обсудили Сирию и Ливию, а также урегулирование ситуации в Донбассе.