Меркель оценила роль России в Сирии после ухода США

После вывода американских войск из северных регионов Сирии роли России и Ирана в стране усилились. Последствия этого пока сложно прогнозировать.

«Когда я говорю о геополитических последствиях, то мы должны задуматься над тем, что роль России, как и Ирана, существенно увеличилась в регионе после того, как американские солдаты были выведены. К чему это приведет, пока нельзя сказать», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

По мнению Меркель, военная операция Турции в Сирии может привести к новой неопределенности.

Канцлер Германии считает, что соблюдения интересов Турции в сфере безопасности на турецко-сирийской границе можно добиться только дипломатическим путем пишет «ТАСС».

2 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган встретились в Сочи.

Основными темами обсуждения глав государств стали вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при одновременной борьбе с остатками террористов, а также процесс политического урегулирования, включая запуск конституционного комитета.