Путин и Меркель обсудили вопросы транзита газа через Украину

Путин и Меркель обсудили вопросы транзита газа через Украину

фото: Medialeaks.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза.

Во время беседы стороны затронули вопросы сотрудничества по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года и условились о поддержании контактов на различных уровнях.

Другим вопросом, который был поднят в ходе телефонного разговора, стал кризис в Ливии. Владимир Путин подтвердил, что Москва готова оказывать посредничество в миротворческих усилиях со стороны Германии и ООН, пишет «Russia Today».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года. Главным вопросом остаются сроки этого соглашения.

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