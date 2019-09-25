Путин и Мадуро начали переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, прибывшим с визитом накануне.



Главы государств должны обсудить двусторонние отношения, ключевые международные и региональные темы, а также сложную ситуацию вокруг самой Венесуэлы.



Путин и Мадуро сначала проведут встречу один на один, после этого запланированы переговоры в формате рабочего завтрака.

Между Россией и Венесуэлой сложились крепкие дипломатические отношения.

На встрече в Кремле Путин еще раз подчеркнул, что Москва поддерживает легитимные власти Каракаса и выступает за мирное урегулирование разногласий, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что по словам специального представителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса, Вашингтон хочет достойного ухода Мадуро. Венесуэльский лидер якобы должен по собственному желанию оставить свой пост. В этом случае Соединенные Штаты не будут его преследовать.