Путин лишил россиян 50-рублевых доплат за детей

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком от полутора до трех лет будут отменены с 1 января 2020 года.

В указе президента РФ Владимира Путина сказано, что те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты.

Также эту смешную сумму будут получать ежемесячно студенты и аспиранты, находящиеся в академических отпусках по медицинским показаниям.

Не обошли стороной 50-рублевой надбавкой тех, кто родит ребенка до 1 января 2020 года, сообщает официальный портал правовой информации.

С 1 января 2020 года также вырастут максимальная сумма пособия по беременности и родам и размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Максимальный размер пособия по беременности и родам составит 322 190,40 рублей. В этом году за 140 дней отпуска можно было получить не более 301 тысячи.

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