Максимальный размер пособия до 1,5 лет станет 28 тысяч в месяц

Максимальный размер пособия до 1,5 лет станет 28 тысяч в месяц

Фото: Pixabay

С 1 января 2020 года вырастут максимальная сумма пособия по беременности и родам и размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Об увеличении пособий сообщили в пресс-службе Фонда социального благосостояния (ФСС).

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит 322 190,40 рублей. В этом году за 140 дней отпуска можно было получить не более 301 тысячи.

С нового года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до 28 тысяч, пишет ТАСС. Пока он составляет 26 тыс.

При расчете пособия берется зарплата за два предшествующих года, но не более предельной базы. За 2018 и 2019 годы порог зарплаты был установлен на уровне 815 и 865 тыс. рублей.

Ранее Минтруд предложил лишить пособия до полутора лет работающих в декрете женщин. Деньги хотели выплачивать тем, кто фактически ухаживает за ребенком – отцам, бабушкам или другим родственникам.

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