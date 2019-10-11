Минтруд лишит работающих в декрете женщин пособий до 1,5 лет

Минтруд разработал поправки в закон о пособиях на детей до полутора лет. Согласно им, получать выплаты могут только те, кто ухаживает за ребенком, а работающий родитель теряет право на них.

Ведомство объяснило, что если пособие оформлено на мать, а время с ребенком проводит другой член семьи, то пособие полагается именно ему, женщина теряет право на получение денег. На выплаты могут претендовать отец, бабушка или другой родственник.

В Минтруде считают, что инициатива позволит исключить злоупотребления правом на пособие. Если мать и отец проводят на работе больше времени, чем требуется для ухода за младенцем, то получать пособие не сможет ни один из родителей, рассказали РБК в министерстве.

По закону, выплаты пособия не прекращаются, если женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, трудится неполный день и продолжает следить за малышом. Продолжительность рабочего дня не регламентируется. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка – не менее 3,3 тыс. рублей и не более 26,2 тыс.