Путин готов продлить газовый контракт с Украиной только на год

Россия продлит на год контракт на транзит газа через Украину, если она не сможет подписать другой договор в рамках европейского законодательства. Об этом сказал президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, Россия давно подготовилась к диалогу, но украинские власти долго не могли найти уполномоченных для решения вопроса.

Если Украине потребуется российский газ, то Россия готова «продлить на какое-то время, скажем, на год» договор о транзите, приводит слова Путина РИА Новости.

Напомним, действующий контракт истекает 31 декабря. В Брюсселе идут трехсторонние консультации с участием Украины, России и ЕС по газу. Сообщалось, что Россия может продлить контракт, чтобы выиграть время на достройку газопровода в обход страны. Украина собиралась предложить продлить соглашение на 10 лет.