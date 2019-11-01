Пустивший убийцу в детский сад охранник задержан

Пустивший убийцу в детский сад охранник задержан

фото: Sm-news.ru

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, который пустил в учреждение убийцу ребенка.

Сотрудника ООО ОП «Святогоръ» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей до шести лет, повлекших по неосторожности смерть ребенка.

Охранник открыл мужчине дверь дистанционно, после звонка в домофон. При этом он не вышел из комнаты удостовериться, кто пришел, потому что принял убийцу за родителя одного из воспитанников, пишет «Газета.Ру».

В городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа мужчина во время тихого часа ворвался в сад и нанес ножевое ранение шестилетнему ребенку. От кровопотери мальчик скончался.
Инцидент произошел в саду «Сказка». 36-летний Денис Поздеев под видом отца зашел в одну из групп во время сна и зарезал ребенка.

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