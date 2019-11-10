США не пустили «Спартак» на турнир в Орландо

Члены футбольного клуба «Спартак» откажутся от участия в американском товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с визами для спортсменов. Соревнования состоятся в январе в Орландо.

«Несмотря на то что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, посольство США визы не дает», — цитирует владельца клуба Леонида Федуна ТАСС.

В МИД России, пишет РБК, такой жест сочли «нелегальным оружием в борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции».

Ранее российскому дипломату в визе отказала Болгария. Вместо комментария по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила стране о принципе взаимности.

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