США не пустили «Спартак» на турнир в Орландо
Члены футбольного клуба «Спартак» откажутся от участия в американском товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с визами для спортсменов. Соревнования состоятся в январе в Орландо.
«Несмотря на то что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, посольство США визы не дает», — цитирует владельца клуба Леонида Федуна ТАСС.
В МИД России, пишет РБК, такой жест сочли «нелегальным оружием в борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции».
Ранее российскому дипломату в визе отказала Болгария. Вместо комментария по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила стране о принципе взаимности.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!