Мария Захарова напомнила Болгарии о принципе взаимности

Вместо комментария по поводу отказа Болгарии в визе российскому дипломату официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности.

«Я не буду сейчас комментировать конкретно этот случай, могу сказать, что в дипломатии действует принцип взаимности, из которого мы исходим», —приводит ответ Захаровой «РИА Новости».

Дипломат, которому Болгария накануне отказала в визе, должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии. Известно, что решение основано на рекомендации некого неназванного ведомства.

Ранее российская сторона уже обещала принять «ответные меры» в отношении Болгарии. Это произошло после того, как в октябре болгарский МИД объявил персоной нон грата первого секретаря посольства РФ. Его заподозрили в сборе секретных сведений.