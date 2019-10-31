Мария Захарова напомнила Болгарии о принципе взаимности

Мария Захарова напомнила Болгарии о принципе взаимности

Фото: Комсомольская правда

Вместо комментария по поводу отказа Болгарии в визе российскому дипломату официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности.

«Я не буду сейчас комментировать конкретно этот случай, могу сказать, что в дипломатии действует принцип взаимности, из которого мы исходим», —приводит ответ Захаровой «РИА Новости».

Дипломат, которому Болгария накануне отказала в визе, должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии. Известно, что решение основано на рекомендации некого неназванного ведомства.

Ранее российская сторона уже обещала принять «ответные меры» в отношении Болгарии. Это произошло после того, как в октябре болгарский МИД объявил персоной нон грата первого секретаря посольства РФ. Его заподозрили в сборе секретных сведений.

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