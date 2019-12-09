Объяснен отказ Ельцина от присоединения Крыма в 1991 году

Первый президент России Борис Ельцин мог вернуть Крым в 1991 году, но не стал этого делать, поскольку в тот момент думал, как избавиться от генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева за счет роспуска СССР. Об этом сказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, Ельцин мог обусловить независимость Украины путем присоединения Крыма, пишет ФБА «Экономика сегодня». Киев был бы рад получить независимость за такую цену, считает Пушков.

Напомним, Крым был присоединен к России в 2014 году после референдума. На нем 95% жителей полуострова поддержали возвращение в состав России.

Ранее стало известно о первой попытке Бориса Ельцина развалить СССР весной 1991 года. Его не поддержали главы Верховных советов Казахстана, Беларуси и Украины.

Читайте нас в мобильном приложении