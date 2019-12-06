Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях

Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях

Фото: Flickr

Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года. С соответствующим предложением первый президент России Борис Ельцин выступил во время перерыва официального совещания в Москве.

Об этом рассказал бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин. По его словам, против предложения Ельцина высказались главы Верховных советов Казахстана и Беларуси — Нурсултан Назарбаев и Николай Дементей. Их также поддержал председатель Верховного совета УССР Леонид Кравчук.

После такой реакции «Ельцин сделал финт ушами — ой, я пошутил». «Но за одну ту попытку его надо было арестовывать», - сказал в интервью «Комсомольской правде» Бабурин.

Он также отметил, что президент СССР Михаил Горбачев знал о разговоре, но ничего не предпринял. По его словам, он « приходил на помощь Ельцину всегда, когда тот оказывался на грани катастрофы».

Напомним, 8 декабря 1991 года главы Беларуси, Украины и России подписали Беловежское соглашение, которое ознаменовало прекращение деятельности СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря Горбачев сложил полномочия президента.

В октябре 2019 года Горбачев написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о недопустимости ядерной войны.

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