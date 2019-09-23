Пушков прокоментировал призыв Трампа дать денег Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Брюссель, по сравнению с Вашингтоном, менее активно финансирует Киев и призвал ЕС увеличить объемы оказываемой поддержки. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал этот призыв к Евросоюзу.

Ранее Трамп, оправдывая свои планы отложить выделение военной помощи Украине, сказал, что страны ЕС должны больше давать денег на поддержку Киева.

Пушков, в свою очередь уверен, что европейские страны и без того несут львиную долю потерь из-за антироссийских санкций. Теперь же США требуют от Евросоюза содержать Украину и оплачивать американский внешнеполитический курс.

Также Пушков отметил, что призыв Трампа говорит о невысоком месте Украины в системе приоритетов главы США. Оттого он и хочет переложить заботу о ней на плечи европейцев, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Американский президент хочет убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом.