Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования внешнеполитических ведомств Швеции, Литвы, Эстонии и Украины продлить антироссийские санкции.

Сенатор назвал эти требования «выпадом авангарда». При этом он уточнил, что с подобными требованиями выступили только три члена Европейского союза. Остальные, по его мнению, ждут результатов саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Украина не имеет никакого отношения к ограничительным мерам Евросоюза, пишет «Лента.Ру».

Напомним, 26 ноября лавы МИДов Украины, Эстонии, Швеции и Литвы выступил с требованием к России уважать территориальную целостность Украины и решить мирным путем конфликт в Донбассе в пользу украинского народа и Европы. Они также подчеркнули, что остаются преданными политике ввода ограничительных мер в отношении России.

Ранее Пушков посоветовал украинскому министру взыскать деньги на восстановление Донбасса с экс-президента Украины Петра Порошенко и других авторов военной операции в Донбассе.

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