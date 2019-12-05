Пушков назвал агрессией невыдачу виз США делегации РФ

США не хотят хороших отношений с Россией. Это продемонстрировал их последний акт агрессии - невыдача виз российской делегации.

По словам сенатора Алексея Пушкова, в этом замешан Госдеп и его глава Майк Помпео. Теперь никакие разговоры о желании хороших отношений с Москвой не имеют под собой реальных оснований, считает политик.

По словам Пушкова, невыдача виз российским участникам различных международных мероприятий, которые проходят на территории США, – это акт враждебный по отношению к тому государству, гражданам которого не выдают визы. Его слова передает «Политэксперт».

Такого же мнения придерживаются и в МИД РФ. По мнению дипломатов, отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям. Такие действия не останутся без ответа.

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