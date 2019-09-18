Пушки наготове: США приготовились к войне с Ираном

Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска. Об этом сообщил американский вице-президент Майк Пенс.

Америка, по его словам, пошла на такой шаг из-за атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

При этом в Вашингтоне игнорируют тот факт, что ответственность за инцидент взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США уверены, что за нападением стоит Иран.

Обе стороны усиливают конфронтационную риторику, говоря о невозможности переговоров в текущей ситуации. А в Тегеране исключили любую возможность переговоров двух стран.

Пожары произошли на нефтяных месторождениях Абкайк и Хурайс — оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco. Эти действия вызвали жесткую встряску в связи с колебаниями цен на нефть, напоминает «Газета.ру».

Цена нефти может вырасти до 100 долларов за баррель, предсказывают аналитики. Это произойдет, если Саудовская Аравия в течение 30 дней не восстановит поставки сырья.