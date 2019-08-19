Пункты мониторинга радиации не работают в РФ после ЧП у Нёноксы

Две российские станции мониторинга уровня радиации перестали передавать данные после взрыва на полигоне в Северодвинске. Российские чиновники объяснили это сбоем в сети.

На отключение станций в Дубне и Кирове обратил внимание исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Станции входят в международную сеть пунктов мониторинга, которые фиксируют количество радиоактивных частиц в атмосфере.

После отключения станций с их руководством тут же связались. В России объяснили, что сбой произошел из-за проблем с сетью и связью, передают «Ведомости».

Напомним, взрыв на полигоне в Северодвинске произошел 8 августа. От него погибли пять сотрудников «Росатома», трое пострадали. В США заявляли об испытании крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». «Известия» сообщали о тестировании ускорителя на «ядерных батарейках».