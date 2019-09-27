Птицы врезались в «лоб» Airbus при взлете из «Домодедово»
В «Домодедово» самолет «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся со стаей птиц. Лайнер решили не разворачивать и продолжили полет.
Птицы попали в лобовое стекло Airbus A319. Пилоты продолжили полет и успешно приземлились в Екатеринбурге.
При осмотре на стекле нашли следы столкновения, но повреждений не было, пишет РЕН ТВ.
В середине августа в оба двигателя самолета «Уральских авиалиний» при вылете из «Жуковского» попали птицы. Лайнер посадили в поле с выключенными двигателями. На борту были 226 пассажиров и 7 членов экипажа, пострадали несколько десятков человек.
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