Птицы врезались в «лоб» Airbus при взлете из «Домодедово»

Птицы врезались в «лоб» Airbus при взлете из «Домодедово»

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В «Домодедово» самолет «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся со стаей птиц. Лайнер решили не разворачивать и продолжили полет.

Птицы попали в лобовое стекло Airbus A319. Пилоты продолжили полет и успешно приземлились в Екатеринбурге.

При осмотре на стекле нашли следы столкновения, но повреждений не было, пишет РЕН ТВ.

В середине августа в оба двигателя самолета «Уральских авиалиний» при вылете из «Жуковского» попали птицы. Лайнер посадили в поле с выключенными двигателями. На борту были 226 пассажиров и 7 членов экипажа, пострадали несколько десятков человек.

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