«Птицекалипсис» случился в Тамбове

«Птицекалипсис» случился в Тамбове

Фото: freeimages.com

Десятки уток вышли на набережную в Тамбове.

В интернете появилось соответствующее видео. Предварительные подсчеты говорят, что из водоема вышли как минимум около сотни птиц. На кадрах виден редкий тип утки — утка-альбинос.

Пользователи интернета называют произошедшее «птицекалипсисом». Некоторые предположили, что птицы вышли на сушу из-за голода, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось ранее, опьяневших от забродивших ягод птиц нужно подбирать и давать им отоспаться.

Как считает руководитель «Орнитария» в Сокольниках Вадим Мишин, в противном случае их могут съесть хищники. По словам эксперта, ежегодно ягоды, которые не опали, подмораживаются, а при положительной температуре наступает эффект брожения.

При этом многие пернатые любят забродившие ягоды, после чего теряют возможность ориентации, падают и засыпают.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!