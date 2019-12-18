«Птицекалипсис» случился в Тамбове

Десятки уток вышли на набережную в Тамбове.

В интернете появилось соответствующее видео. Предварительные подсчеты говорят, что из водоема вышли как минимум около сотни птиц. На кадрах виден редкий тип утки — утка-альбинос.

Пользователи интернета называют произошедшее «птицекалипсисом». Некоторые предположили, что птицы вышли на сушу из-за голода, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось ранее, опьяневших от забродивших ягод птиц нужно подбирать и давать им отоспаться.

Как считает руководитель «Орнитария» в Сокольниках Вадим Мишин, в противном случае их могут съесть хищники. По словам эксперта, ежегодно ягоды, которые не опали, подмораживаются, а при положительной температуре наступает эффект брожения.

При этом многие пернатые любят забродившие ягоды, после чего теряют возможность ориентации, падают и засыпают.

Читайте нас в мобильном приложении