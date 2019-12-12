Подбирать пьяных птиц и дать им отоспаться советует эксперт

Опьяневших от забродивших ягод птиц нужно подбирать и давать им отоспаться.

Как считает руководитель «Орнитария» в Сокольниках Вадим Мишин, в противном случае их могут съесть хищники. По словам эксперта, ежегодно ягоды, которые не опали, подмораживаются, а при положительной температуре наступает эффект брожения.

При этом многие пернатые любят забродившие ягоды, после чего теряют возможность ориентации, падают и засыпают.

Мишин советует подбирать таких птиц и дать проспаться дома или на балконе. После такого «вытрезвителя» можно ее отпустить. В дикой природе опьяневших птиц могут съесть, сообщают «Известия».

Ранее у погибших в Сегеже птиц обнаружен возбудитель орнитоза – опасного для людей инфекционного заболевания. Это подтвердили в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, куда возили материал для исследований.

В трех птичьих трупах нашли бактерии Chlamydophila psittaci – возбудителей орнитоза. О результатах проверки уведомлены Минсельхоз и администрация Сегежского района, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в Сегеже выпал желтый снег и массово стали гибнуть птицы. Жители жаловались на трудное дыхание и запах скипидара.

Орнитоз опасен для человека поражением легких и нервной системы. Болезнь передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Основные носители – дикие и домашние птицы.

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