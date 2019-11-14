Псковский чиновник обматерил полицейского

Правоохранительные органы Псковской области проведут проверку после того, как глава Печорского района Дмитриц Сопотов оскорбил полицейских.

В интернете появилось видео, на котором слышно, как чиновник материт сотрудника дорожно-постовой службы, остановившего машину, которой управлял директор МУА «Благоустройство» Георгий Осипов. Глава региона сидел рядом.

В ответ на предложение сотрудника правоохранительных органов пройти медосвидетельствование на алкогольное опьянение, Сопотов ответил бранью.

На водителя составили протокол об административном правонарушении за вождение в состоянии опьянения.

Сопотов сообщил, что раскаивается в своей грубости, сообщает телеканал «360». По его словам, на следующий день после инцидента он извинился перед полицейским. «Я должен отвечать за действия, которые совершаю», — отметил глава района.

Напомним, ранее в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова начата проверка после публикации видео жестокого обращения с жителями. На восьмичасовых видеоматериалах градоначальник разговаривает с применением электрошокера и заламывает руки.

О мерах, применяемых мэром к задержанным за мошенничество жителям, рассказал телеканал «Грозный». Как стало известно, Кадыров угрожал обвинениями в финансировании террористов, расправой, применял к женщинам электрошокер

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