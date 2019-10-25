Экс-мэра Грозного проверят за пытки женщин электрошокером

В отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова начата проверка после публикации видео жестокого обращения с жителями. На восьмичасовых видеоматериалах градоначальник разговаривает с применением электрошокера и заламывает руки.

О мерах, применяемых мэром к задержанным за мошенничество жителям, рассказал телеканал «Грозный». Как стало известно, Кадыров угрожал обвинениями в финансировании террористов, расправой, применял к женщинам электрошокер, пишет «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил, что Рамзан Кадыров уволил троюродного племянника с должности, узнав о неприемлемых методах, используемых чиновником для достижения «благих целей».

Ислам Кадыров занимал пост мэра с 2012 по 2015 годы. В 2015 году он поступил на должность вице-премьера правительства региона. С 2017 года он работает в правоохранительных органах.