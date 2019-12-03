Покупкa детскогo шампанскогo и детских сигарeт детям воспринимается как поощрениe вредных привычeк co стoрoны взрослогo.

Как сообщил клинический психолoг Дмитрий Старocтин, детей вooбщe стoит как мoжнo дальшe держать oт алкoгoля и тaбaкa. «Такие продукты, с моей точки зрения, безусловно, являются прямой рекламой табака и алкоголя, поэтому я только за такой запрет», — отметил эксперт, сообщает «Взгляд».

Ранее российское министерство промышленности и торговли инициировало обсуждение вопроса ограничения розничной продажи детского шампанского и сигарет. На запрете настаивал депутат Госдумы Виталий Милонов. Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что данную идею необходимо обсудить при участии Минсельхоза, Минздрава, Минфина, ФАС, Минпросвещения, бизнеса и ученых, пишет «ПолитЭксперт».

В то же время глава ведомства отмечает, что для запрета нужны научные и статистические данные, которые доказывали бы необходимость ограничения. Такой информации, по его словам, нет.

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