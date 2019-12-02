Минпромторг ответил на идею запретить детское шампанское

Российское министерство промышленности и торговли инициировало обсуждение вопроса ограничения розничной продажи детского шампанского и сигарет. Ранее на запрете настаивал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что данную идею необходимо обсудить при участии Минсельхоза, Минздрава, Минфина, ФАС, Минпросвещения, бизнеса и ученых, пишет «ПолитЭксперт».

В то же время глава ведомства отмечает, что для запрета нужны научные и статистические данные, которые доказывали бы необходимость ограничения. Такой информации, по его словам, нет.

Виталий Милонов ранее требовал запретить имитацию алкоголя и сигарет. Он объяснял, что эти продукты формируют с детства лояльное отношение к вредным привычкам.

В конце осени национальный союз потребителей констатировал рост продаж коньяка, шампанского и вина в октябре. Продажи водки при этом снизились.

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