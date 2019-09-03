ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального

Законность проекта оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование» будет проверенно на законность Центральной избирательной комиссией.

«Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», – рассказала секретарь ЦИКа Майя Гришина.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Вокруг избирательной кампании в Москве с середины июля проходят протестный акции из-за недопуска на выборы независимых кандидатов.

Так, проект «Умного голосования» предлагает избирателям проголосовать за кандидата, которого выбирает сам Навальный на основе результатов прошлых выборов и социологических опросов.

Однако эксперты ФБА «Экономика сегодня» полагают, что инициатива оппозиционера обусловлена двумя стремлениями: отомстить своим противникам и отвлечь внимание от ситуации с возможным отмыванием миллиарда рублей в ФБК.