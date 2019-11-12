СК проверит старые обвинения против доцента-потрошителя СПбГУ

В Санкт-Петербург направлены криминалисты центрального управления Следственного комитета России, чтобы проверить данные о других преступлениях убившего аспирантку доцента СПбГУ Олега Соколова. Соответствующее распоряжение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Какие именно преступления имеются в виду, в СК не уточнили. Вероятнее всего, речь идет о заявлении в полицию от 2008 года, в котором студентка обвиняла Соколова в избиении.

Напомним, 9 ноября доцента задержали с рюкзаком, в котором были отпиленные женские руки. Преподаватель-историк признался, что убил бывшую студентку, сожительницу Анастасию Ещенко, а затем расчленил тело. На суде об избрании меры пресечения он заявлял, что девушка «бесилась», когда речь шла о его детях от предыдущего брака. Соколов арестован до 8 января.

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