ФАС проверит информацию о подорожании гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку производителей и переработчиков гречихи в связи с обращениями о росте цен на зерно.

По словам начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анны Мирочиненко, пока в ФАС России не поступали обращения или жалобы на рост потребительских цен на гречневую крупу.

Тем не менее, ФАС проведет проверку в связи с поступлением обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.

Мирониченко добавила, что в скором времени состоится селекторное совещание с руководителями управлений ФАС по регионам, являющимися основными производителями гречихи, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что из-за низкого урожая гречихи в этом году поставщики поднимают оптовые цены на гречку на 25-50%. Это первое повышение за три года.