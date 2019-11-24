Провалившаяся под лед под Саратовом девочка погибла

Две девочки днем провалились под лед на водоеме в городе Балаково Саратовской области. Одна из них скончалась, девочке было восемь лет.

«По факту происшествия в Балаковском районе, где под лед провалились две девочки, одна из которых скончалась, следственный отдел по Балаково СУСК России по Саратовской области проводит доследственную проверку», —- сообщили РИА «Новости» в пресс-службе областного управления СК РФ.

Ранее в школе села Охотниково Сакского района Крыма на уроке умер десятиклассник.

Читайте нас в мобильном приложении