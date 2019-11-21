Десятиклассник умер на уроке географии в Крыму

В школе села Охотниково Сакского района Крыма на уроке умер десятиклассник. Школьник был освобожден от физкультуры из-за проблем с сердцем.

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили, что подростку стало плохо на уроке географии. Ему вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть мальчика.

Как передает ТАСС, у ребенка было освобождение от физкультуры из-за «сердечных болезней». В школе подросток не подвергался физическим нагрузкам.

В Минобразования рассказали, что недавно у школьника погиб отец. «Это могло спровоцировать ухудшение здоровья», - заявили в ведомстве.

В Следственном комитете по Крыму и Севастополю сообщили, что ребенку стало плохо с сердцем. Детали инцидента выясняют.

Ранее в Хабаровске на уроке умер 11-летний школьник.

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