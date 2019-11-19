При провале автомобиля в яму с кипятком погибли два человека
Автомобиль «Lada Largus» с людьми провалился под землю на парковке у магазина в Пензе. В результате два человека погибли.
По предварительным данным, асфальт провалился под автомобилем на стоянке возле магазина по адресу: улица Аустрина, 37 сегодня утром. Находившиеся в машине люди погибли. На месте трагедии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада «скорой помощи». Под землей проходили инженерные сети, поэтому транспортное средство оказалось в кипятке.
Прокуратура по данному факту проводит проверку, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области легковушка столкнулась с автобусом. В результате аварии погибли пять человек.
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