Процедуру взыскания долгов с россиян ждет изменение

В России может полностью измениться система взыскания долгов, в частности, предложено отводить 30 дней на возврат денег без суда. Концепцию нового закона подготовили Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов.

Он призван заменить действующий закон о взыскании долгов с физлиц. По замыслу, взыскатели смогут обращаться в суд спустя 30 дней после того, как должник получил предложение о возврате денежных средств.

Предполагается, что это снизит нагрузку на суды и расширит гарантии прав россиян. Сейчас кредиторы обращаются в суд в любой момент.

Как пишет «Коммерсантъ», в реестр ФССП планируют включить банки, ломбарды, операторов связи, управляющие компании, мусорных операторов. Это означает, что должнику будут напоминать о долге через звонки, сообщения по электронной почте, также разрешено встречаться с ним. Без внесения в базу напоминать о долге можно только по почте или электронке, а также через личный кабинет.

Законопроект внесут на рассмотрение правительства до конца 2019 года.

Напомним, сейчас процедура предусматривает обращение взыскателя в суд. После вступления решения суда в законную силу он относит исполнительный лист приставам.