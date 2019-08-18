Приставы смогут оповещать россиян по смс

Приставы смогут оповещать россиян по смс

Фото: Яндекс

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому приставы смогут извещать граждан по СМС. Речь идет об ограничении выезда из страны и других мерах принудительного исполнения.

Отмечается, что согласие на такой способ извещения должно быть подтверждено распиской, в которой будет указан номер телефона. Если ее не будет — извещение будет приходить как и раньше, по почте.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 2020 года, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что россияне смогут обратиться в МФЦ с заявлением в полицию или иском в суд.

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Места: Россия
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