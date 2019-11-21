У прототипа ракеты Илона Маска «снесло крышу»

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний на полигоне в штате Техас.

Взрыв произошел при испытаниях корабля на максимальное заполнение топливных баков криогенной жидкостью. Во время теста оторвало верхнюю часть ракеты и выбросило за пределы площадки. В компании отмечают, что подобный результат не был полностью неожиданным, поскольку это было испытание на максимальное давление во всех системах прототипа, пишет «Интерфакс».

Ранее Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Читайте нас в мобильном приложении