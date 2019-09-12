На протестующих в Улан-Удэ завели уголовное дело

Управление Следственного комитета в Бурятии возбудило уголовное дело по статье о применении насилия в отношении к представителю власти после использования слезоточивого газа против силовиков на митинге в Улан-Удэ.

«По данным следствия, 12 сентября 2019 года участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на территории пешеходной зоны площади Советов, отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии, — сообщается на официальном сайте СК. — При этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии, причинив представителю власти ожог роговицы глаза».

Напомним, 9 сентября в Бурятии начался народный сход противников задержания сторонников идущего «изгонять Путина» шамана Александра Габышева. Позднее к ним присоединились несогласные с результатами выборов 8 сентября. В результате нескольких активистов оштрафовали, одного протестующего арестовали на пять суток.