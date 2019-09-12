Активистов Улан-Удэ обвинили в нападении на силовиков

Полицейские Бурятии обвинили протестующих в Улан-Удэ в использовании слезоточивого газа против силовиков.

Как сообщается на сайте ведомства, 12 сентября около 02:00 к автобусу, припаркованному в пешеходной зоне на площади Советов, приехали инспекторы ДПС и предупредили о необходимости покинуть транспортное средство, но они проигнорировали требования, «оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ».

Сейчас устанавливаются личности 17 задержанных. После этого, заверили в органах, всех протестовавших опросят и отпустят до результатов поверки, передает «МБХ Медиа»,

Напомним, 9 сентября в Бурятии начался народный сход противников задержания сторонников идущего «изгонять Путина» шамана Александра Габышева.

Во время мероприятия на площадь приехал проигравший выборы кандидат в мэры города Вячеслав Мархаев. Он заявил, что не признает результаты голосования 8 сентября и, видимо, встретил единомышленников.

На следующий день вновь вышедших протестовать горожан избили сотрудники ОМОНа и люди в масках. Двоих активистов оштрафовали на 1 и 15 тысяч рублей, еще одного протестующего арестовали на пять суток.

11 сентября были задержали еще 15 активистов, выступающих против новоиспеченного мэра города Игоря Шутенкова.