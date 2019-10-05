РПЦ просит уважать судебные решения по «московскому делу»
Русская православная церковь заявила, что решения, принятые судом по «московскому делу» необходимо уважать.
По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, «входить в детали следствия или приговора мы не можем».
Однако, по мнению верующего, если люди замечают несоответствия, а очевидные для всех документальные свидетельства не приобщаются к делу, «это значит, что и в судебной системе, и в следственной системе есть такие изъяны, которые необходимо искоренять».
«Тот факт, что приговоры во многих случаях значительно смягчены, а в некоторых случаях вообще отменены, и большинство фигурантов тех дел, на которые обратила внимание общественность, сейчас находятся на свободе, свидетельствует о том, что общественность не зря вступалась за этих лиц», — приводит слова митрополита «Интерфакс».
Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. После очередного митинга 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека.
Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», по которому были арестовали 13 человек, с пятерых из них полностью сняли обвинение, обвинения еще нескольких человек переквалифицировали.
После того, как одного из фигурантов дела Павла Устинова, приговорили к 3,5 годам лишения свободы, чаша терпения общественности переполнилась. В поддержку Уситнова и других обвиняемых и осужденных фигурантов выступили журналисты, актеры, российские и зарубежные звезды и многие другие люди и организации.
Более того, 39 священников РПЦ подписали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела». В нем служители церкви жестко раскритиковали действия властей по отношению к задержанным и осужденным активистам, назвав методы государства «запугиванием граждан».
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