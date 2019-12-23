Пропавшую 16 лет назад девушку нашли волонтеры

В Красноярске волонтеры помогли найти родственников пропавшей 16 лет назад девушки. Ее обнаружили в одной из больниц города.

В 2003 году, в Красноярске нашли несовершеннолетнюю девочку по имени Юля, у нее были провалы в памяти и другой информации о себе она сообщить не могла. Все это время она провела в психиатрической больнице, о её судьбе родным было ничего не известно.

К поискам присоединились волонтерские отряды. Ориентировки были разосланы по всей России, и родственники узнали Юлю. Сейчас родные девушки восстанавливают документы, потому что у Юли есть только паспорт 14-летней девочки, после они заберут ее домой, пишет «Russia Today».

Ранее жительница американского штата Северная Каролина нашла свою пропавшую дочь, когда случайно включила телевизор. Женщина увидела программу о выпавшем снеге в Колорадо. Бездомная девушка рассказывала, что замерзает на улице. В ней американка узнала свою дочь, которая ушла из дома из-за наркотической зависимости.

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