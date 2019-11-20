Американка нашла пропавшую дочь в телевизоре

Жительница американского штата Северная Каролина нашла свою пропавшую дочь, когда случайно включила телевизор.

Женщина увидела программу о выпавшем снеге в Колорадо. Бездомная девушка рассказывала, что замерзает на улице. В ней американка узнала свою дочь, которая ушла из дома из-за наркотической зависимости.

После телевизионного сюжета родственники отправились в Денвер на поиски пропавшей. Через два дня они нашли девушку на железнодорожной станции. Сейчас она приходит в себя дома и готовится к отправке в реабилитационный центр, сообщают «Известия».

Ранее в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в США разработали «вакцину» от героиновой зависимости.

Препарат уже прошел успешные испытания на мышах и крысах. Антитела связывались с молекулами наркотика и препятствовали его попаданию из крови в мозг. Животные не чувствовали привычного эффекта от героина, сколько бы наркотика им не вводили, передает портал «Популярная механика».

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