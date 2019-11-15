Пропавшую девочку пяти лет нашли в Крыму закопанной в канаве

Пропавшая 12 ноября в Крыму пятилетняя девочка найдена мертвой. По подозрению в убийстве ребенка задержан отчим.

Он сообщил о пропаже падчерицы 13 ноября. В полиции мужчина рассказал, что уезжал с младшим сыном, а девочку оставил дома. По возвращении он обнаружил открытую дверь, ребенка не было.

Позже на допросе он признался, что убил ее, а тело закопал в канаве. Он планировал уехать с сыном в другое государство, но задумка не реализовалась, передает «Интерфакс». По приезду отчим заявил в полицию об исчезновении девочки.

Ранее в Саратове нашли мертвой пропавшую по дороге в школу Лизу Киселеву. Ее тело обнаружили в гаражах, мимо которых она ежедневно ходила на учебу.

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