Без вести пропавший во время прорыва дамбы найден живым

Один из шести пропавших без вести во время прорыва дамбы под Красноярском был обнаружен живым во время поисковых работ в рабочем поселке на золотодобывающей артели.

Как уточняет «Интерфакс», найден был машинист-бульдозерист 1985 года рождения. В момент трагедии мужчины не было на месте случившегося.

Напомним, дамбу технологического водоема в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало накануне около шести утра по местному времени.

В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

Погибли 15 человек, еще 16 человек пострадали. Судьба 5 человек остается неизвестной.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В рамках расследования задержан директор компании ООО «Сисим» — эта компания является владельцем золотодобывающей артели, где была установлена дамба.