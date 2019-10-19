Британские депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit

Британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза.

Таким образом, премьер-министр страны Борис Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 попросить об отсрочке Brexit.

Как поясняет РИА «Новости», данная поправка является своего рода «страховкой» для противников «жесткого Brexit»: она как бы удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность выхода из ЕС без соглашения не будет полностью исключена.

Ранее саммит Евросоюза одобрил новое соглашение по выходу страны из союза. Если сделку одобрит британский парламент, страна может покинуть Евросоюз 1 ноября. Хотя теперь голосование потеряло всяческий смысл. Не исключено, что Джонсон его отменит.