Прокуратура заинтересовалась боями без правил для детей в Охе

В Охе на Сахалине проверят сообщения об организации боев без правил с участием подростков от 13 до 17 лет. На «жесткие» драки несовершеннолетних обратили внимание местные жители.

На бои без правил до нокаута приглашают в группе «ВКонтакте». В ней состоят подростки Охи. С 31 октября список участников группы стал недоступен.

Как пишет «Интерфакс», в боях участвуют до 160 человек. Местная жительница рассказала, что подростки собираются в парке и «мальчики бьются очень жестко».

Прокуратура Охи проверит детельность органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в Новосибирске подростки бросили в восьмимесячного ребенка лопату в ответ на замечание.