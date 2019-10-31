Прокуратура заинтересовалась боями без правил для детей в Охе
В Охе на Сахалине проверят сообщения об организации боев без правил с участием подростков от 13 до 17 лет. На «жесткие» драки несовершеннолетних обратили внимание местные жители.
На бои без правил до нокаута приглашают в группе «ВКонтакте». В ней состоят подростки Охи. С 31 октября список участников группы стал недоступен.
Как пишет «Интерфакс», в боях участвуют до 160 человек. Местная жительница рассказала, что подростки собираются в парке и «мальчики бьются очень жестко».
Прокуратура Охи проверит детельность органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее в Новосибирске подростки бросили в восьмимесячного ребенка лопату в ответ на замечание.
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