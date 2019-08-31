Прокуратура напомнила о незаконности акции Соболь 31 августа

Планируемые на сегодня, 31 августа, акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями, напоминает столичная прокуратура.

«Организатору указанного публичного массового мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения», — сообщается на сайте ведомства.

Тем временем, в соцсетях несколько дней назад начали появляться скриншоты сообщений москвичей. В тексте их приглашали на «тусу», которая совпадает по времени с анонсированной Соболь акцией.

Речь идет о музыкальном фестивале «PRO лето», хедлайнером которого станет американский певец Джейсон Деруло. Кроме него на проспекте Сахарова с 14 до 21 часов выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, «Дискотека авария», Sabi Miss, Кристина Си и другие звезды.

Ранее незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заявила о проведении шествия в центре Москвы 31 августа.

Организаторы мероприятия сообщили, что хотят поддержать независимых кандидатов и арестованных по делу о «массовых беспорядках». Акция начнется в 14:00 у памятника Грибоедову на Чистых прудах.