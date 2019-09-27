МИД РФ прокомментировало новые санкции США

После введения новых санкций, препятствующих поставке топлива российским военным в Сирии, стало ясно, что США стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике. Тем самым фактически открыто встали на сторону боевиков.

«Теперь маски окончательно сброшены - речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле», - подчеркнули в министерстве, комментируя введение новых ограничительных мер Вашингтоном.

Напомним, начиная с 2011 года это уже 75-е ограничительные меры в отношении России. «С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — подчеркивает МИД

В российском МИД сказали, что борьба с террористической угрозой в Сирии продолжится. Покровительство США экстремистам не подорвет решимость России к урегулированию сирийского конфликта, пишет ТАСС.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о двух российских подлодках и двух боевых кораблях в Сирии. Они базируются в порту Тартус. Российские военные суда обеспечивают сопровождение кораблей.