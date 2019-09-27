Минобороны назвало количество подлодок в Сирии

Минобороны назвало количество подлодок в Сирии

sm-news.ru

Министерство обороны РФ сообщило о двух российских подлодках и и двух боевых кораблях в Сирии. Они базируются в порту Тартус.

«Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трех недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус», - сообщил командир оперативного командования в дальней морской зоне Сергей Тронев.


Также он отметил, что вторая подлодка в настоящий момент пополняет запасы и готовится выйти в море.


На базе Военно-морского флота России в Тартусе также находятся три боевых катера и три судна обеспечения.


Российские военные суда обеспечивают сопровождение кораблей, пишут «Известия».


Ранее сообщалось, что атаки на Хмеймим совершаются регулярно. Даже из официальных сводок следует, что террористы запускают ракеты и БПЛА со взрывчаткой едва ли не каждую неделю. Как неоднократно обращало внимание Минобороны, сборка, программирование и управление самодельными дронами невозможны без помощи «некоторых технологически развитых государств».

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