Минобороны назвало количество подлодок в Сирии

Министерство обороны РФ сообщило о двух российских подлодках и и двух боевых кораблях в Сирии. Они базируются в порту Тартус.

«Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трех недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус», - сообщил командир оперативного командования в дальней морской зоне Сергей Тронев.



Также он отметил, что вторая подлодка в настоящий момент пополняет запасы и готовится выйти в море.



На базе Военно-морского флота России в Тартусе также находятся три боевых катера и три судна обеспечения.



Российские военные суда обеспечивают сопровождение кораблей, пишут «Известия».



Ранее сообщалось, что атаки на Хмеймим совершаются регулярно. Даже из официальных сводок следует, что террористы запускают ракеты и БПЛА со взрывчаткой едва ли не каждую неделю. Как неоднократно обращало внимание Минобороны, сборка, программирование и управление самодельными дронами невозможны без помощи «некоторых технологически развитых государств».